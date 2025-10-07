Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Brilla Aldo de Nigris tras ganar de La Casa de los Famosos: contrato, felicitación y ¿le dan día festivo?

El ganador de La Casa de Los Famosos, Aldo de Nigris, podría firmar un jugoso contrato con Televisa.
6 octubre, 2025
El ganador de La Casa de los Famosos, Aldo de Nigris, además de la cuantiosa cantidad que obtuvo de 4 millones de pesos, podría firmar un jugoso contrato de exclusividad con el grupo Televisa.  

Aunque no se ha generado un proyecto del cual se desprenda dicho contrato, se estima podría ser una estrategia que busca asegurar que Aldo de Nigris permanezca ligado al canal frente al creciente desafío de plataformas de streaming y medios digitales.

 

 

Falso comunicado de suspensión de clases en Nuevo León

Luego de que en redes sociales comenzara a circular un supuesto comunicado oficial del Gobierno de Nuevo León anunciando la suspensión de clases y actividades laborales para celebrar la victoria de Aldo de Nigris. La desinformación generó confusión masiva, pues el documento apócrifo imitaba formatos institucionales e incluía logos estatales.

Ante la ola de rumores, el Gobierno de Nuevo León se vio obligado a emitir una aclaración formal: el comunicado es falso y no hay decreto alguno que suspenda actividades escolares ni laborales.

