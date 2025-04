Estrellas de la WWE brillan en el brunch temático de Netflix Bites en Las Vegas

En una fusión sin precedentes entre el entretenimiento deportivo y la gastronomía temática, las estrellas de la WWE se congregaron en el restaurante Netflix Bites, ubicado en el MGM Grand Hotel & Casino de Las Vegas, para disfrutar de un brunch exclusivo que celebró la apertura de este innovador espacio culinario.

El evento reunió a figuras destacadas del mundo del entretenimiento y la lucha libre, ofreciendo una experiencia única que combinó la pasión por el ring con la magia de las series y películas más populares de Netflix.

Entre los asistentes se encontraba la superestrella de la WWE, Tiffany Stratton, quien compartió momentos con otros invitados especiales como Cara Buono de “Stranger Things”, Isaac Francis y Louis Russell de “Too Hot to Handle”, Alexa y Brennon Lemieux de “Love is Blind”, y el reconocido chef David Chang de “Dinner Time Live with David Chang”.

Los comensales fueron agasajados con un menú inspirado en las producciones más icónicas de la plataforma de streaming, destacando platillos como el “WWE Smashburger”, una hamburguesa de doble carne con cebolla al estilo Oklahoma, queso americano, pepinillos y la exclusiva “Royal Sauce”, servida en un pan brioche.

El ambiente del restaurante estaba impregnado de referencias visuales y temáticas a las series más emblemáticas de Netflix.

Los asistentes pudieron disfrutar de la “Bridgerton Regency Tea”, un servicio de té de tres niveles con sándwiches, scones y pasteles temáticos; el “Red Bite, Green Bite”, un platillo de pollo frito con salsas para mojar, inspirado en “El juego del calamar”; y el postre “The Dessert Is Lava”, una montaña de chocolate fundido que evocaba la emoción de “The Floor Is Lava”.

La decoración del lugar también rendía homenaje a las producciones de Netflix, con la presencia de los enigmáticos guardias de “El juego del calamar” y el carismático “Thing” de “Wednesday”, quienes interactuaron con los invitados, añadiendo un toque teatral al evento.

El restaurante, que estará abierto durante un año, ofrece desayunos, almuerzos y cenas, y está diseñado para brindar a los fanáticos una experiencia inmersiva que combina la narrativa de sus series favoritas con una propuesta culinaria de alto nivel.

Este brunch temático no solo marcó la inauguración de Netflix Bites, sino que también consolidó la sinergia entre la WWE y Netflix, ofreciendo a los fanáticos una nueva forma de conectar con sus estrellas favoritas en un entorno diferente al habitual del cuadrilátero.

La iniciativa representa un paso audaz en la evolución del entretenimiento, donde las experiencias multisensoriales se convierten en una extensión natural de las historias que cautivan a las audiencias en la pantalla.