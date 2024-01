Britney Spears se disculpa con Justin Timberlake por haberlo “quemado” en sus memorias

Britney Spears parece haber cambiado de opinión y dejado el pasado atrás con Justin Timberlake, ya que a través de su cuenta de Instagram, no solo le ofreció disculpas a su exnovio, sino también elogió su nuevo éxito “Selfish”, el cual fue criticado tan solo horas después de su lanzamiento.

Precisamente, tras el estreno del tema, usuarios comenzaron a inundar las redes sociales recordando que la cantante ya había lanzado un tema en 2011 con el mismo nombre. Algo que afectó negativamente el nuevo sencillo del intérprete de “Sexy Back”.

Currently #2 on the Pop iTunes Charts U.S, #4 (all genres) — we coming for both #1 spots 😉

Stream & Buy! #Selfish by #BritneySpears 💿 🔥 pic.twitter.com/w2ufLpr1tG

— Body Ache #1 Stan (@Joshneyy) January 26, 2024