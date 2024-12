Britney Spears anuncia mudanza a México y aterriza en Los Cabos

El pasado 2 de diciembre del 2024, Britney Spears celebró su cumpleaños número 43 de una manera muy especial: anunciando que se mudaba a México, e incluso, aterrizó en el destino turístico de Los Cabos, Baja California Sur. La cantante, famosa por su exitosa carrera y su vida personal llena de altibajos, compartió la noticia a través de un video en su cuenta de Instagram.

Entérate: Britney Spears se siente la “persona más acosada del mundo”

La “princesa del pop” explicó que la principal razón de su mudanza a México es el acoso y maltrato por parte de los paparazzis estadounidenses.

“Sé que no soy perfecta, pero parte de su comportamiento es extremadamente cruel, y por eso me he mudado a México”, comentó Britney, haciendo referencia a las constantes críticas y el trato que ha recibido a lo largo de su carrera.