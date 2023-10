Britney Spears revela que abortó tras quedar embarazada de Justin Timberlake

Britney Spears está a punto de lanzar su próxima autobiografía, titulada “The Woman in Me”, donde revela los detalles más ocultos sobre su relación con el famoso Justin Timberlake, como el aborto que vivió debido a que el cantante no estaba listo para ser padre.

Como es bien sabido en el mundo del espectáculo, “La Princesa del Pop” mantuvo una relación con Justin Timberlake desde 1999 hasta 2002, pero ha sido hasta dos décadas después que la cantante decidió hacer públicas las actitudes de su expareja que dejaron una importante huella en su vida y, aparentemente, en su música.

In Britney Spears song #everytime she sounds like a lullaby and she says “My weakness caused you pain, and this song’s my sorry”, “I guess I need you baby”… could it be about her and Justin Timberlake’s pregnancy they terminated? #justintimberlake #BritneySpears pic.twitter.com/rZGGDeRNOT

