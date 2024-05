Britney Spears revela que su tutela le provocó un daño neurológico

Britney Spears no ha dejado de ser criticada y cuestionada, tras haberle puesto fin a su tutela de más de 13 años. Precisamente, este es el motivo por el cual ahora compartió en sus redes sociales lo incomprendida que se siente, debido a que las personas no son conscientes de que los traumas aún persisten, así como tampoco de las secuelas que este abuso dejó en su vida, como un daño neurológico.

Aunque ya tiene limitados los comentarios en sus redes sociales, parece que se arrepintió de haber contado este detalle íntimo de su vida. Esto porque en su cuenta de Instagram publicó un post, que ahora ya está eliminado, donde expuso las secuelas físicas y emocionales que aún padece tras años de tutela y control abusivo.

“No estoy aquí para hacerme la víctima. Hubo un momento en que me llevaron en un lugar contra mi voluntad durante mucho tiempo. Para ser sincera, no he vuelto a ser la misma desde entonces. Perdonar a las personas que hicieron que el lado derecho de mi cuerpo tenga daño grave a los nervios hasta el punto de que a veces ni siquiera puedo pensar”, dijo.