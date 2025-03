Una broma incómoda, un beso inesperado y una película independiente en los Oscar 2025

La 97ª edición de los Premios Óscar no decepcionó: fue una noche llena de sorpresas, emociones y momentos que dejaron a todos hablando.

Desde la alfombra roja hasta el último premio, la gala estuvo marcada por escenas que mezclaron lo icónico, lo polémico y lo inesperado.

Con Conan O’Brien como anfitrión, el evento tuvo un ritmo vibrante, aunque no exento de momentos que generaron risas nerviosas y silencios incómodos.

Todo comenzó con un guiño al pasado en la alfombra roja. Halle Berry y Adrien Brody revivieron el famoso beso que protagonizaron en los Óscar 2003, pero esta vez fue Berry quien tomó la iniciativa, sorprendiendo a Brody con un beso apasionado durante una entrevista.

El gesto, capturado por todas las cámaras, se volvió viral en cuestión de minutos, desatando una ola de reacciones en redes sociales que iban desde la diversión hasta el debate sobre si era apropiado o no.

Dentro del teatro, la gala arrancó con un espectacular número musical de Ariana Grande y Cynthia Erivo, quienes interpretaron un tema de Wicked, una de las películas más esperadas del año.

Full performance of “Defying Gravity” by Cynthia Erivo and Ariana Grande at the #Oscars pic.twitter.com/h9flMlgiVI

— Wicked News Hub (@wickednewshub) March 3, 2025