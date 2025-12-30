Chikungunya en Cuba rebasa los 50 mil casos y mantiene en alerta al sistema de salud pública

Las autoridades sanitarias de Cuba enfrentan un brote epidémico de chikungunya que ha superado los 50 000 casos acumulados desde julio, mientras el dengue se mantiene activo en varias regiones del país.

Una epidemia en curso con signos de desaceleración

El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) reportó que hasta el momento se han registrado 50 101 casos de chikungunya, de los cuales 48 198 son sospechosos clínicos y 1 903 confirmados en laboratorio, detalló la viceministra de Salud, Carilda Peña, en un mensaje televisado.

Durante la última semana epidemiológica, se notificaron 955 casos menos que en el período anterior y la tasa de incidencia disminuyó de 29,76 a 19,73, un descenso que las autoridades interpretan como una evolución favorable del brote.

Evolución de la epidemia y afectación por grupos de riesgo

El MINSAP señaló que en la última semana evaluada 41 personas se encontraban en estado crítico o grave, principalmente menores de 18 años, aunque no se registraron nuevas muertes durante ese periodo.

Hasta ahora, la epidemia ha causado 55 fallecimientos en total, según cifras oficiales.

Las autoridades han destacado la atención prioritaria a embarazadas, recién nacidos, lactantes y personas con comorbilidades, instando a quienes presenten síntomas a acudir de inmediato a servicios de salud para evitar la propagación en escuelas y centros laborales.

Dengue y otros arbovirus: un panorama complejo

Paralelamente, los casos de dengue también han tenido presencia significativa, con 28 850 notificados desde principios de año hasta mediados de diciembre.

Esto de acuerdo con cifras de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) basadas en reportes oficiales.

Aunque los datos oficiales señalan una “disminución sostenida” en las últimas semanas tanto de chikungunya como de dengue, especialistas en salud pública advierten que la transmisión del virus sigue activa y que factores climáticos o de control vectorial pueden influir en nuevos repuntes.

El Gobierno cubano confirmó la declaración de epidemia de chikungunya y dengue desde el 12 de noviembre, tras un aumento considerable de casos entre septiembre y octubre.

Las medidas de salud pública incluyen campañas de eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti, principal vector de estas enfermedades.

A su vez, dando orientaciones para la ciudadanía sobre uso de repelentes, reducción de agua estancada y consulta médica temprana, acciones clave para frenar la transmisión.

