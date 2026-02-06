Brote de sarampión en México: Claudia Sheinbaum asegura abasto suficiente de vacunas

Desde el estado de Michoacán, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró este viernes 6 de febrero de 2026 que el país cuenta con un inventario de vacunas contra el sarampión suficiente para enfrentar el actual brote de contagios. En su conferencia de prensa, la mandataria buscó dar certidumbre a la población ante la preocupación nacional por el incremento de casos registrados en diversas entidades federativas durante el último año.

La jefa del Ejecutivo Federal detalló que la Secretaría de Salud ha intensificado la coordinación con los gobiernos estatales para ampliar las jornadas de inoculación, priorizando a niñas y niños. Asimismo, Claudia Sheinbaum anunció que la próxima semana se presentará de manera formal un programa estratégico de vacunación diseñado específicamente para mitigar la propagación del virus y proteger a los grupos más vulnerables de la sociedad mexicana.

Según el último Informe Diario del Brote de Sarampión en México, la situación es crítica: desde febrero de 2024 se han contabilizado 8 mil 459 casos y, lamentablemente, se reportan 27 fallecimientos. La mandataria hizo un llamado urgente a los padres de familia y ciudadanos que aún no han sido inmunizados para que acudan a los centros de salud, enfatizando que la prevención es la herramienta más eficaz contra esta enfermedad altamente contagiosa.

Lee más: Jalisco ordena uso de cubrebocas en escuelas por casos de sarampión

Lee más: ¿Cuáles son los síntomas del sarampión y cómo identificar el brote en niños?

Lee más: OPS emite alerta epidemiológica: México lidera casos de sarampión en América

Contexto del avance epidemiológico en México

La crisis sanitaria actual ha puesto a México bajo la lupa internacional. Recientemente, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica para la región, señalando que el 78% de los nuevos contagios corresponden a personas que no contaban con su esquema de vacunación. El estado de Jalisco se mantiene como el foco rojo de este año con más de mil casos, mientras que el año anterior fue Chihuahua el estado más afectado por la enfermedad.

Este brote ocurre en un momento donde la región de las Américas enfrenta un retroceso en la eliminación de enfermedades prevenibles. El anuncio de Claudia Sheinbaum sobre el nuevo programa de salud busca evitar que México pierda su estatus de país libre de sarampión endémico, un riesgo latente si la transmisión no se detiene a corto plazo. La Secretaría de Salud federal mantendrá la vigilancia epidemiológica permanente mientras se despliega la nueva estrategia de cobertura nacional.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/