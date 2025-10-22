Recapturan en Cuba al presunto narco chino “Brother Wang”, fugado desde CDMX y acusado de traficar fentanilo

Autoridades cubanas detuvieron de nuevo al presunto narcotraficante chino Zhi Dong Zhang, quien había huido de su prisión domiciliaria en la Ciudad de México.

Las autoridades mexicanas recibieron información oficial a través de canales diplomáticos de la captura de Zhang, ocurrido en la isla caribeña, tras haber ingresado con identidad falsa.

“Brother Wang” se escapó de su arresto domiciliario a través de un túnel

Zhi Dong Zhang, también conocido como “Brother Wang”, fue sido arrestado en octubre de 2024 en la alcaldía Cuajimalpa de la CDMX.

Esto debido a presuntos delitos de asociación delictuosa, tráfico internacional de drogas y lavado de dinero.

Mientras estaba bajo prisión domiciliaria en una residencia de la colonia Lomas de Padierna, alcaldía Tlalpan, logró escapar el pasado 11 de julio.

Haciendo uso de un túnel construido en la vivienda, su escape provocó un operativo nacional e internacional para su localización.

Las investigaciones señalan que Zhang operaba bajo múltiples alias y que coordinaba la exportación de más de 1 800 kg de fentanilo, 1 000 kilos de cocaína y 600 kg de metanfetaminas.

Autoridades estadounidenses lo culpan de haber generado ganancias de más de 150 millones de dólares al año a grupos delictivos mexicanos.

Aunque aún no se ha definido la fecha de extradición, fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR) indicaron que se encuentran en coordinación con autoridades cubanas para concretar el trámite.