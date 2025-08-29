Bruce Willis enfrenta duro deterioro cerebral

El actor Bruce Willis, de 70 años, continúa su batalla contra la demencia frontotemporal, enfermedad que ha transformado por completo su vida y la de su familia. En una entrevista reciente, Emma Heming Willis, esposa del intérprete, compartió cómo han enfrentado los cambios que ha traído este padecimiento degenerativo.

Según lo relatado por Emma Heming Willis, la salud física de Bruce Willis se mantiene estable, sin embargo, su cerebro es el que presenta un deterioro progresivo. La enfermedad afecta su memoria, su interacción con los seres queridos y, de manera notable, su capacidad de comunicarse.

La esposa del actor explicó que la forma en que la familia se relaciona con él ha tenido que cambiar. Señaló que la comunicación ya no es como antes y que lo más importante ahora es mantener un vínculo afectivo que le brinde confianza y tranquilidad.

La modelo destacó que no es necesario que él recuerde que están casados, sino que lo esencial es mantener una conexión emocional. Expresó que cuando el actor está rodeado de su familia, suele mostrar alegría a pesar de las limitaciones que impone la enfermedad.

Los síntomas de la demencia comenzaron a reflejarse antes del diagnóstico, cuando Bruce Willis pasó de ser una persona expresiva a alguien más reservado. Sus familiares notaron cómo en reuniones sociales participaba cada vez menos, mostrando cambios en la personalidad que posteriormente fueron confirmados como parte del padecimiento.

El deterioro en su conducta afectó incluso su vida de pareja. Emma Heming Willis reconoció que llegó a sentir distancia emocional en el matrimonio, al percibirlo más callado e indiferente, sin comprender en aquel momento que la enfermedad ya estaba avanzando.

Ante el avance de la condición neurológica, la familia decidió que el actor viviera en una segunda residencia, en la que cuenta con vigilancia las 24 horas y supervisión médica constante. Esta medida fue descrita por su esposa como una de las decisiones más difíciles de su vida.

Los recuerdos compartidos durante la entrevista revelaron que los cambios de comportamiento se hicieron evidentes años antes del diagnóstico oficial en 2022. Para la familia, el proceso ha significado una adaptación diaria a nuevas rutinas y formas de cuidado.

La madre de Mabel Ray y Evelyn Penn explicó que su principal objetivo es que el actor reciba todo el cariño posible, ya que, aunque la demencia limita su entendimiento, él percibe la cercanía y el amor de sus hijas y seres queridos.