Salud de Bruce Willis empeora: ya no reconoce a Demi Moore

Desde el 2022, Bruce Willis, dejó las pantallas y su vida como actor tras ser diagnosticado primero con afasia y luego con demencia frontotemporal, hoy a poco más de un año de la noticia, su salud va de mal en peor, al grado en que ya no reconoce a su expareja Demi Moore.

De acuerdo con una fuente cercana a la familia, la actriz y expareja de Willis lo visitó tras un viaje por Italia, pero este no la reconoció.

“Su memoria se desvaneció. Demi se dio cuenta de que él realmente no la reconocía, está devastada. Ella no tenía idea de que él había caído tanto”, explicó la fuente.

Esto se suma a lo recién compartido por el guionista y amigo de Bruce, Glenn Gordon Caron, quien en entrevista para el New York Post expuso que el actor ya no es capaz de mantener conversaciones fluidas.

“Mi sensación es que entre uno y tres minutos sabe quién soy. Él ya no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no las tiene disponibles. Sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él, sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté allí, pero la alegría de vivir se le fue”.