Bruce Willis: su familia donará su cerebro para investigar la demencia

La familia del actor Bruce Willis confirmó que, tras su muerte, donarán su cerebro a la ciencia para colaborar en la investigación de demencia frontotemporal (DFT).

Según lo revelado por su esposa, Emma Heming Willis, en su libro The Unexpected Journey, esta decisión busca aportar al estudio de una enfermedad neurodegenerativa poco comprendida, en la que no existe un tratamiento curativo conocido.

Diagnóstico y estado actual

Willis fue diagnosticado con DFT tras un primer cuadro de afasia en 2022. Desde entonces, su deterioro ha sido progresivo: su habla y su movilidad se han visto seriamente afectados, lo que obligó a su familia a trasladarlo a un centro especializado con atención médica permanente.

La DFT modifica gravemente las funciones relacionadas con la personalidad, el comportamiento y el lenguaje, al afectar los lóbulos frontal y temporal del cerebro.

Para qué servirá la donación

Estudiar posibles alteraciones estructurales, anomalías proteicas o marcadores genéticos, datos fundamentales para avanzar en la comprensión científica de la demencia frontotemporal.

Este tipo de gestos ayuda a visibilizar enfermedades poco conocidas, impulsar la investigación y generar conciencia sobre la fragilidad de la salud mental y neurodegenerativa.

Aunque la noticia trae tristeza, la apuesta de su familia plantea un legado científico. La esperanza es que su caso contribuya a mejorar diagnósticos, tratamientos y la calidad de vida de quienes padecen la DFT en el futuro.