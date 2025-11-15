Brugada anuncia medalla de honor póstuma para Alicia Matías, la abuela que sacrificó su vida por su nieta
En una ceremonia de entrega de la Insignia Yaotl, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que otorgará una medalla de honor póstuma a Alicia Matías Teodoro, la mujer que se convirtió en símbolo de valentía tras cubrir con su cuerpo a su nieta de dos años durante la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa.
La explosión ocurrió el 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, y Alicia resultó gravemente herida al proteger a su nieta Jazlyn Azuleth, recibiendo quemaduras en gran parte de su cuerpo. A pesar de ello, logró sostener a la niña hasta que fue auxiliada por un policía.
Durante la ceremonia, Brugada pidió un minuto de silencio en memoria de las víctimas del siniestro y destacó el valor de Alicia, quien “con un amor inmenso y una gran valentía, protegió a su nieta, aún a costa de su propia vida”.
La jefa de Gobierno aclaró que la medalla será entregada cuando Jazlyn, la nieta de Alicia, regrese a casa tras su proceso de recuperación. El reconocimiento busca honrar “su ejemplo, su coraje y su valor extraordinario”, según afirmó Brugada.
Este gesto pone en evidencia la admiración pública hacia la figura de Alicia, quien con un acto instintivo de amor dejó una profunda marca de humanidad en medio de la tragedia.
