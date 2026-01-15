Clara Brugada reporta baja del 12% en delitos de alto impacto en la CDMX

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó este jueves el Informe de Seguridad correspondiente al cierre de 2025, destacando que los delitos de alto impacto registraron una disminución del 12% en comparación con el año anterior.

Durante la conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria subrayó que la capital alcanzó su promedio diario de ilícitos más bajo desde 2012, situándose en 57 incidentes diarios.

Acompañada por su gabinete de seguridad, Brugada detalló que esta caída no es fortuita, sino el resultado de la estrategia de “las 4 R”: reducción del delito, resultados verificables, rumbo claro y rendición de cuentas. En términos comparativos de largo plazo, la mandataria explicó que, los delitos de alto impacto han caído un 56% respecto a las cifras de 2019, cuando la ciudad promediaba 131 casos por día, lo que marca un punto de inflexión en la percepción de seguridad ciudadana.

Entre los datos más relevantes destaca el comportamiento del homicidio doloso, el cual presentó una reducción del 9% frente a 2024. La mandataria enfatizó que diciembre de 2025 se consolidó como el diciembre con menos homicidios desde 2013, registrando incluso 43 días sin una sola muerte violenta a lo largo del año. Estas cifras sitúan la tasa de homicidios de la CDMX en 8.7 por cada 100 mil habitantes, prácticamente la mitad de la media nacional.

Fortalecimiento policial y combate a la impunidad

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, informó que entre octubre de 2024 y diciembre de 2025 se logró la detención de 8,218 personas relacionadas con diversos delitos. Además, resaltó el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica con la instalación de 30 mil nuevas cámaras de videovigilancia, alcanzando un total de 115 mil dispositivos que posicionan a la urbe como la más vigilada de América Latina.

La titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX), Bertha María Alcalde, señaló que 2025 fue el año con el mayor número de órdenes de aprehensión cumplimentadas en la historia de la ciudad, con 6,709 capturas. Este incremento en la judicialización ha sido clave para reducir la cifra de delitos como el robo de vehículo con violencia, el cual cayó un 80% si se compara con los niveles registrados hace seis años.

Hacia el futuro, Clara Brugada adelantó que para este 2026 la prioridad absoluta de su administración será el combate frontal a la extorsión y la profundización de los programas sociales que atienden las causas de la violencia. La meta es consolidar la tendencia a la baja y garantizar que la capital sea un referente de paz de cara a los eventos internacionales de gran escala que recibirá.

