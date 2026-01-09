Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 8 de Enero, 2026
HomeEspectáculosBruno Mars anuncia gira internacional, México queda fuera por el momento
Espectáculos

Bruno Mars anuncia gira internacional, México queda fuera por el momento

Bruno Mars confirma nuevo álbum y gira internacional, hasta este momento, México no está contemplado en tour
8 enero, 2026
0
15
Bruno Mars anuncia gira internacional, México queda fuera

Bruno Mars anunció gira internacional “The Romantic Tour” por América del Norte y Europa; por el momento, México no está contemplado para ser parte de la serie de conciertos del intérprete estadounidense.

El tour llevará por nombre “The Romantic Tour” y estará vinculado al lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, “The Romantic”, previsto para el próximo 27 de febrero bajo el sello Atlantic Records.

Aunque el material discográfico aún no ha sido liberado, el cantante estadounidense informó que la gira recorrerá distintos puntos de América del Norte y Europa, consolidando uno de los regresos más esperados del pop internacional.

De acuerdo con la información difundida, “The Romantic Tour” contempla presentaciones en Estados Unidos como punto central del arranque, además de varias fechas en el continente europeo.

Entre los países confirmados para la gira se encuentran España, Francia, Alemania y Reino Unido, mercados donde Bruno Mars mantiene una sólida base de seguidores desde hace años.

Sin embargo, el anuncio también trajo una noticia que generó reacciones encontradas: México no aparece, por ahora, dentro del itinerario oficial del tour internacional.

Pese a esta ausencia, el entusiasmo por el regreso del artista no ha disminuido, ya que su trayectoria y consistencia escénica han sido factores clave en su reconocimiento global.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Autor

  • Adolfo Torres

    Estudiante de la Maestría de Investigación en Ciencias de la Comunicación, ejerzo el periodismo desde hace más de 20 años en diferentes medios de comunicación nacionales, cubriendo principalmente fuentes de los estados de Jalisco, Nayarit y Michoacán; actualmente soy reportero web de Tribuna de México.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
Articulo anterior

Atención de la Salud Mental, aquí los domicilios de los Secosama en ...

Siguiente articulo

Motociclista resulta lesionado durante choque en Avenida de los Deportistas, en La ...