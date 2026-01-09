Bruno Mars anuncia gira internacional, México queda fuera por el momento

Bruno Mars anunció gira internacional “The Romantic Tour” por América del Norte y Europa; por el momento, México no está contemplado para ser parte de la serie de conciertos del intérprete estadounidense.

El tour llevará por nombre “The Romantic Tour” y estará vinculado al lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, “The Romantic”, previsto para el próximo 27 de febrero bajo el sello Atlantic Records.

Aunque el material discográfico aún no ha sido liberado, el cantante estadounidense informó que la gira recorrerá distintos puntos de América del Norte y Europa, consolidando uno de los regresos más esperados del pop internacional.

De acuerdo con la información difundida, “The Romantic Tour” contempla presentaciones en Estados Unidos como punto central del arranque, además de varias fechas en el continente europeo.

Entre los países confirmados para la gira se encuentran España, Francia, Alemania y Reino Unido, mercados donde Bruno Mars mantiene una sólida base de seguidores desde hace años.

Sin embargo, el anuncio también trajo una noticia que generó reacciones encontradas: México no aparece, por ahora, dentro del itinerario oficial del tour internacional.

Pese a esta ausencia, el entusiasmo por el regreso del artista no ha disminuido, ya que su trayectoria y consistencia escénica han sido factores clave en su reconocimiento global.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO