Bruselas cierra su espacio aéreo ante presencia de drones

Bélgica ordenó el cierre del espacio aéreo del aeropuerto de Bruselas y de Liège tras la detección de drones sobre sus instalaciones aéreas, provocando una suspensión y desvío temporal de vuelos.

Los operativos de gestión del tráfico aéreo detuvieron todas las operaciones como medida de protección y estudiaron la posible vinculación de las incursiones con un patrón regional de amenazas ante la detección de aeronaves no tripuladas.

La primera alerta ocurrió en el aeropuerto Zaventem, en Bruselas, donde se detectó un dron cerca de la pista. La decisión de las autoridades, controladores de tráfico aéreo y la empresa responsable de navegación en Bélgica skeyes, fue inmediata: evacuar y desviar vuelos a otros aeropuertos.

En paralelo, se confirmó que el aeropuerto vecino de Liège Airport también suspendió sus operaciones tras reportes similares.

El aeropuerto de Bruselas cerró hacia las 20:00 hora local y poco después ocurrió lo mismo con el de Lieja, hasta que las operaciones se reanudaron en torno a las 21:00 hora local (20.00 GMT).

Los incidentes con drones sobre infraestructuras críticas en Europa han aumentado en los últimos meses, y Bélgica en particular enfrentaba ya varias incursiones sobre bases militares sensibles.