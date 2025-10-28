“Trump es el anticristo”, señala figura de la UFC, Bryce Mitchell

Bryce Mitchell, figura de la UFC, quien en 2024 se declaraba fiel seguidor de Donald Trump, ha dado un giro drástico y le retiró su apoyo públicamente. En un vídeo de sus redes sociales lo acusó de “ser el anticristo”, basando su argumento en pasajes de la Biblia y en lo que considera promesas incumplidas y políticas contradictorias.

El luchador de artes marciales mixtas había declarado públicamente que “recibiría una bala por el presidente”, por lo cual era calificado como fiel seguidor de Donald Trump. De acuerdo con Bryce Mitchell su argumento para retirar el respaldo se debe a que Trump no liberó los archivos de Jeffrey Epstein, que continúa apoyando ayuda extranjera hacia Israel y Ucrania, y que culpa a los ganaderos estadounidenses por el alza de los precios de la carne, por lo que desde su visión, todo eso encaja con lo que describe el pasaje de “Revelación 13:3”, uno de los más citados por los intérpretes del “anticristo”.

Bryce Mitchell además de ser reconocido como luchador, es conocido por sus declaraciones e ideologías que podrían considerarse “extremistas”, como teorías de la conspiración sobre COVID-19 y creencias en la tierra plana.

Por su parte, la administración de Donald Trump no ha respondido a estas acusaciones.