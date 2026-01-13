¿Cuándo viene BTS a México? Fechas oficiales de sus conciertos en 2026

Este martes 13 de enero de 2026, la empresa BigHit Music y la promotora Ocesa sacudieron las redes sociales al confirmar que la gira mundial de BTS incluirá a la Ciudad de México. El grupo surcoreano, conformado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, se presentará los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el renovado Estadio GNP Seguros (anteriormente conocido como Foro Sol). Este anuncio marca el regreso triunfal del grupo completo tras haber concluido satisfactoriamente su servicio militar en Corea del Sur, consolidando su estatus como el fenómeno musical más importante de la década.

El regreso de los “Reyes del K-pop” no es un evento menor para la industria del entretenimiento en México. Con una capacidad estimada de 65 mil personas por noche, se espera que BTS logre un lleno total en sus tres fechas, generando una derrama económica millonaria en la capital del país. La logística para la venta de boletos será estricta; según el comunicado oficial emitido en Weverse, los fans deberán contar con su ARMY Membership vigente para acceder a la preventa exclusiva que se llevará a cabo los días 22 y 23 de enero.

Para quienes buscan asegurar un lugar en el Estadio GNP Seguros, el registro para la preventa de fans ya ha comenzado y cerrará el próximo 19 de enero. Es fundamental que los seguidores verifiquen que sus cuentas de Weverse y Ticketmaster estén vinculadas correctamente, ya que la demanda se perfila para romper récords históricos en las plataformas de venta digital. Analizando la trayectoria de la banda, este tour representa no solo un regreso musical, sino una declaración de vigencia tras un periodo de incertidumbre para el género K-pop a nivel global.

¡El fenómeno ARMY en tierras aztecas!

Para entender la magnitud de esta noticia, debemos recordar que BTS no se presentaba como grupo completo en México desde su participación en el KCON 2017. Anteriormente, los chicos conquistaron el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes en 2015 con su gira “Red Bullet” y tuvieron un debut memorable en el Music Bank 2014 en la Arena Ciudad de México. Durante estos años, el crecimiento de ARMY México ha sido exponencial, pasando de ser un grupo nicho a una fuerza social capaz de movilizar marcas y tendencias en cuestión de segundos. Las estadísticas sugieren que México es uno de los tres países con mayor consumo de contenido de BTS en YouTube y Spotify, lo que justifica la decisión de otorgar tres fechas consecutivas en un recinto de gran formato.

Finalmente, este concierto en mayo de 2026 se perfila como la cita más importante para los fans, quienes han mantenido la esperanza viva a través de proyectos de publicidad en espectaculares y eventos locales de “cup-sleeve”. Como periodista, cuestiono: ¿Está la infraestructura de Ticketmaster y la seguridad de la Ciudad de México preparada para el caos ordenado que genera la banda más grande del mundo? El tiempo lo dirá, pero por ahora, la felicidad de miles de jóvenes es la noticia que prevalece.

