BTS en México 2026: boletos se agotan tras venta general para conciertos del ARIRANG World Tour

La venta general de boletos para los conciertos de BTS en la Ciudad de México comenzó este sábado 24 de enero a las 09:00 horas a través de Ticketmaster, tras una preventa exclusiva para miembros del programa ARMY Membership que se agotó en cuestión de minutos.

Las presentaciones forman parte del BTS World Tour ‘ARIRANG’, con fechas confirmadas para 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros de la capital mexicana.

Según reportes, la apertura de la venta general desató una avalanchas de fans conectándose a la fila virtual, lo que dificultó la compra para muchos seguidores, aunque algunas entradas se aseguraron rápidamente.

Los precios oficiales publicados para los boletos van desde la zona más económica hasta secciones VIP, lo que ha generado gran expectativa y planificación por parte del ARMY que buscaba asegurar entradas.

La enorme demanda también impulsó que en plataformas de reventa los precios de algunos boletos llegaran a niveles muy altos, superando incluso cifras de cinco dígitos, lo cual ha sido un tema recurrente entre fans y en redes.

Este fenómeno refleja la fuerte popularidad de BTS en México, donde el regreso del grupo surcoreano tras su pausa por el servicio militar se vivirá con intensas tres fechas ante miles de seguidores mexicanos.

