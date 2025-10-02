¡Regreso épico de BTS! Gira mundial y nuevo álbum en 2026: Las fechas clave

El esperado regreso de BTS a los escenarios como grupo completo es un hecho, con un nuevo álbum y una gira mundial ya programados para 2026. El anuncio oficial se realizó el 1 de julio, poniendo fin a la pausa indefinida que el grupo había mantenido desde marzo de 2022. Esta confirmación llega después de que los siete integrantes completaran su servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

El nuevo álbum

La noticia fue comunicada a la comunidad ARMY durante una emotiva transmisión en vivo por Weverse, que congregó a más de 7 millones de espectadores en tiempo real. Los siete miembros RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook aparecieron juntos por primera vez desde que completaron su deber militar. Jin fue el primero en ser dado de baja en junio de 2025, mientras que SUGA fue el último en completar el servicio ese mismo mes.

RM, el líder de la banda, declaró que “Lanzaremos un nuevo álbum de BTS en la primavera del próximo año”. Este material será el primer álbum completo del septeto desde Proof (2022). A partir de julio de 2025, los miembros comenzarían a trabajar en nueva música que, según RM, reflejará las ideas y pensamientos de cada integrante. Además, se confirmó que los artistas viajarán a Estados Unidos para trabajar en las canciones del álbum.

¿Cuando podria iniciar la gira?

Junto con el anuncio del álbum, BTS también confirmó que regresará a los escenarios con una nueva gira internacional. Este tour será la primera serie de recitales del grupo desde Permission to Dance On Stage y la primera gira mundial como grupo completo desde Love Yourself: Speak Yourself en 2019.

Es crucial señalar que las fechas exactas del tour aún no son oficiales por parte de HYBE, la agencia que gestiona al septeto. No obstante, la firma financiera Hyundai Motor Securities ha encendido la euforia al proyectar que la gira mundial de BTS podría iniciar en mayo de 2026.

Estas estimaciones sugieren que el tour se extendería hasta diciembre de 2026, con conciertos programados alrededor del mundo. Los analistas calculan que el espectáculo podría atraer a más de 4 millones de asistentes en total, con un promedio superior a los 60.000 espectadores por presentación.

Cifras récord y el impacto para HYBE

La expectativa generada por el regreso de los siete ídolos de k-pop tiene también un fuerte impacto financiero. Hyundai Motor Securities elevó el precio objetivo de las acciones de HYBE a 380,000 wones, destacando que la gira del grupo será clave para los resultados económicos de la compañía.

La magnitud del regreso se compara con otros grupos de K-pop, como Stray Kids, que superó los 400.000 asistentes en Norteamérica este año. Sin embargo, la gira de BTS podría superar ampliamente esa cifra en un solo tramo de su recorrido global, según las proyecciones. El regreso de BTS consolida a HYBE como un jugador dominante en el mercado del entretenimiento mundial.