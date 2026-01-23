BTS colapsa Ticketmaster: Inicia preventa en México con filas de 149 mil personas

La espera terminó para el ARMY, pero la batalla por un boleto apenas comienza. Este viernes 23 de enero arrancó formalmente la preventa de boletos para los conciertos de BTS en México a través de la plataforma Ticketmaster, generando un colapso inmediato debido a la demanda masiva de seguidores.

Desde el primer minuto de la apertura del sistema, usuarios en redes sociales comenzaron a reportar cifras impactantes en la fila virtual. Capturas de pantalla compartidas por miles de fans muestran que el sistema registró a más de 160 mil personas esperando de manera simultánea, una cifra que triplica la capacidad total del Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol).

Disponibilidad y precios

El furor por el regreso de la banda surcoreana ha provocado que la disponibilidad de los boletos destinados a esta etapa de venta se agote en cuestión de minutos. Los precios reportados por los usuarios que han logrado acceder al sistema oscilan entre los $1,767 pesos en las zonas más alejadas, hasta superar los $17,000 pesos en los paquetes VIP con beneficios exclusivos.

Recomendaciones para la fila virtual

Ante el volumen de tráfico, expertos y seguidores recomiendan:

No refrescar la página una vez dentro de la fila virtual para no perder el lugar asignado.

Tener lista la sesión de Ticketmaster y una tarjeta bancaria válida previamente registrada.

Mantener la paciencia, ya que el flujo de la fila es lento debido a la verificación de los códigos de membresía.

Para quienes no logren boletos en esta fase, la expectativa se traslada a las siguientes etapas de venta, aunque el ritmo actual sugiere que los boletos para las tres fechas confirmadas en la Ciudad de México podrían agotarse antes de llegar a la venta general.

