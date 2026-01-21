Preventa de boletos para BTS en México cambia de fecha: ¿Cuándo y a qué hora será?

La expectativa por los conciertos de BTS en México suma un capítulo clave: OCESA anunció oficialmente cuándo publicará la lista de precios para las entradas al esperado World tour ‘arirang’ en la Ciudad de México.

Los precios de los boletos para estos conciertos se darán a conocer el jueves 22 de enero a las 9:00 a.m., hora del centro.

El comunicado también confirmó que la preventa ARMY MEMBERSHIP para los conciertos del 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros se reprogramó para el viernes 23 de enero, y la venta general se mantiene para el sábado 24 de enero a partir de las 9:00 a.m.

El debate por la transparencia escaló hasta la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que emitió un exhorto formal a la boletera y la promotora para garantizar que los precios, zonas y cargos adicionales sean públicos antes de la venta.

Solo podrán acceder quienes hayan completado correctamente el registro de membresía y vinculado su cuenta de Weverse con Ticketmaster. La boletera busca dar certidumbre al ARMY mexicano sobre el costo de las diferentes secciones en el Estadio Azteca, permitiendo que los seguidores planifiquen sus presupuestos previo a la fase de preventa bancaria.

El anuncio se da en un contexto de alta demanda, donde el fenómeno del K-pop ha saturado las plataformas digitales. Según los informes más recientes, los costos de las entradas para ver a BTS podrían variar significativamente dependiendo de la cercanía al escenario y los paquetes VIP. OCESA detalló que la información será publicada a través de sus canales oficiales para evitar la propagación de noticias falsas y fraudes en sitios de reventa.

A diferencia de otros eventos masivos, en esta ocasión se ha priorizado la transparencia en los cargos por servicio. La estrategia responde a las quejas recurrentes de los usuarios sobre la falta de claridad en los precios finales. Con este movimiento, se espera que el proceso de adquisición sea más ágil para los miles de fanáticos que buscan asegurar un lugar en el recinto de la Ciudad de México.

El regreso de BTS a México marca un hito en la industria del entretenimiento tras su última visita hace años. Históricamente, OCESA ha gestionado los eventos de K-pop más grandes en el país, incluyendo a grupos como BLACKPINK, logrando “sold outs” en cuestión de minutos. Las estadísticas de conciertos previos indican que la derrama económica en la CDMX por el turismo musical de este género podría superar los cientos de millones de pesos.

Finalmente, se recomienda a los interesados mantener activa la verificación en dos pasos en sus cuentas de Ticketmaster y contar con tarjetas de crédito participantes. La competencia por una entrada para ver a BTS será una de las más intensas registradas en la historia de los espectáculos en México.

