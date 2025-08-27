El Buen Fin 2025: fechas, empresas participantes y todo lo que debes saber

El Buen Fin 2025 ya tiene fecha: se celebrará del jueves 13 al lunes 17 de noviembre, convirtiéndose nuevamente en la temporada de descuentos más esperada del año en México. Durante esos días, consumidores podrán encontrar promociones en ropa, tecnología, electrodomésticos, viajes y servicios, tanto en tiendas físicas como en plataformas en línea.

¿Qué empresas participan en el Buen Fin?

La CONCANACO SERVYTUR destacó la participación de Oxxo y Walmart, que se suman a esta estrategia junto con miles de micro, pequeñas y medianas empresas en todo el país. El organismo empresarial busca que cada vez más negocios familiares aprovechen el programa para impulsar sus ventas y atraer nuevos clientes.

Novedades del Buen Fin 2025

En su edición número 15, el Buen Fin integrará por primera vez el sello “Hecho en México”, que identificará a los productos nacionales para fomentar su consumo. También habrá un código QR de verificación en cada empresa participante, un emblema conmemorativo por el aniversario y el tradicional sorteo fiscal del SAT, que repartirá 500 millones de pesos entre quienes realicen compras con tarjeta.

La PROFECO desplegará oficinas en todo el país para garantizar que las ofertas se respeten y atender a los consumidores en caso de quejas.

Más que descuentos

Con 15 años de historia, el Buen Fin se ha convertido en mucho más que un programa de promociones. Para el sector empresarial, representa una plataforma de crecimiento para negocios locales, y para las familias mexicanas, una oportunidad de acceder a mejores precios en productos y servicios de uso cotidiano.

En esta edición 2025, el reto será superar los resultados del año pasado y consolidar al Buen Fin como un motor económico incluyente, que combina el esfuerzo del sector público, privado y la ciudadanía.