Buen Fin 2025: Participantes obtendrán beneficios fiscales

La Presidencia de la República anunció que las personas físicas y empresas que participen en el Buen Fin 2025, del 13 al 17 de noviembre, podrán acceder a incentivos fiscales. Estos beneficios buscan fomentar el uso de medios electrónicos de pago, fortalecer el comercio formal y premiar a los participantes mediante un sorteo fiscal.

Según el Diario Oficial de la Federación (DOF), las entidades financieras podrán acreditar en sus declaraciones de ISR los montos de los premios otorgados a los ganadores, ya sean consumidores o comercios. La Federación también cubrirá los impuestos locales generados por la obtención de los premios, cuyo monto total no excederá los 500 millones de pesos.

¿Quiénes podrán recibir los beneficios fiscales?

Los principales beneficiados del programa fiscal son:

Entidades financieras y empresas del sector que emitan tarjetas de crédito o débito. Empresas que provean infraestructura o terminales punto de venta y servicios para pagos electrónicos. Personas físicas que usen su tarjeta bancaria para adquirir bienes o servicios durante el Buen Fin y resulten ganadores del sorteo fiscal. Comercios y prestadores de servicios que acepten tarjetas de crédito o débito entre el 13 y 17 de noviembre de 2025.

Requisitos para acceder a los incentivos fiscales

Para ser elegible, los participantes deben:

Estar registrados en el sitio oficial del Buen Fin 2025 .

Haber resultado ganadores en el sorteo fiscal .

Contar con ingresos acumulables durante el ejercicio anterior que no superen los 5 millones de pesos.

El Buen Fin 2025 se realizará del jueves 13 al lunes 17 de noviembre, coincidiendo con el puente vacacional por la conmemoración del Día de la Revolución Mexicana.

Esta XV edición tendrá como protagonista la campaña “Lo Hecho en México”, con el objetivo de impulsar productos nacionales y fortalecer el consumo interno en el país.