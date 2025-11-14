El escándalo de El Buen Fin 2025: ¡así nos engañan con descuentos falsos!

La edición 2025 de El Buen Fin ha generado un profundo escepticismo entre los compradores mexicanos, quienes utilizan foros digitales para alertar sobre la manipulación de precios. Esta práctica consiste en inflar los costos de los artículos antes del evento para luego presentarlos como supuestas ofertas espectaculares.

Los consumidores se preguntan si realmente están obteniendo un ahorro, pues muchos sospechan que el beneficio apenas equivale al 5% de lo que costaban los productos antes de la inflación. La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) confirma que cada año detecta descuentos simulados y estrategias de marketing que confunden al comprador.

Este engaño puede llevar a los compradores a pagar el mismo precio, o incluso uno mayor, de lo que costaban los artículos semanas antes de las fechas especiales. Ante esta situación, los compradores más experimentados aconsejan dar seguimiento a los precios de los productos deseados con meses de anticipación.

¿Cómo identificar un descuento falso en El Buen Fin 2025?

La vigilancia previa es crucial para saber si una tienda simplemente reajustó sus costos o si está aplicando una rebaja real. Los consumidores indican que existen ofertas reales y muy buenas, pero solo si se realiza una verificación anticipada.

Para asistir en esta tarea, la PROFECO pone a disposición la plataforma oficial “Quién es Quién en los Precios del Buen Fin”. Esta herramienta permite comparar los costos en tiempo real de productos como televisores, celulares y electrodomésticos para revelar cuáles son las verdaderas ofertas.

El sistema muestra el precio más bajo, el más alto y el promedio nacional, con datos registrados antes y durante la temporada de ventas. Así, los usuarios pueden comprobar si un supuesto “descuento del 40%” es auténtico o si es un reajuste previo de precios disfrazados.

Si detecto un fraude o engaño en El Buen Fin 2025, ¿a dónde debo acudir de inmediato?

Si el consumidor identifica publicidad engañosa o un incumplimiento de las promociones prometidas, tiene mecanismos de defensa inmediatos. La PROFECO instalará módulos de atención en más de 300 centros comerciales del país para recibir quejas y brindar asesoría.

Adicionalmente, la dependencia mantiene activos sus canales digitales y líneas telefónicas para ofrecer acompañamiento en tiempo real durante El Buen Fin 2025.