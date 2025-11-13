Buen Fin 2025: cómo encontrar descuentos reales y no caer en falsas ofertas

Durante el Buen Fin 2025, miles de comercios lanzarán promociones y rebajas. Sin embargo, la Profeco advierte que no todos los precios bajan realmente. Muchos negocios aumentan el costo semanas antes para simular descuentos.

Por eso, comparar precios antes de comprar es clave para aprovechar verdaderas oportunidades.

Oferta o promoción: conoce la diferencia

La Profeco recuerda que:

Oferta: rebaja directa en el precio, válida por tiempo limitado o hasta agotar existencias.

Promoción: incluye descuentos, regalos o bonificaciones adicionales.

Saberlo ayuda a evitar compras impulsivas y distinguir entre una rebaja real y una estrategia de marketing.

Cómo usar el comparador de precios de Profeco

La herramienta “Quién es quién en los precios” permite verificar precios reales del Buen Fin 2025 en distintas tiendas.

Solo sigue estos pasos:

Entra al portal. Selecciona tu ciudad. Elige la categoría del producto. Compara precios entre tiendas.

El sitio incluye ocho categorías: audio y sonido, cámaras, cómputo y celulares, electrodomésticos, línea blanca, cocina, TV y video, y ventilación.

LEE MÁS: El Buen Fin 2025 llega a Los Cabos: prevén alza del 15% en ventas

Compras en línea seguras

Si compras por internet, usa el Monitoreo de Tiendas Virtuales de la Profeco. Ahí puedes verificar qué tiendas en línea son seguras y evitar fraudes o sitios falsos.

Consejos rápidos de Profeco para el Buen Fin 2025

Compara precios antes del Buen Fin.

Compra solo lo necesario.

Revisa políticas de devolución y garantías.

Guarda comprobantes.

En resumen

El Buen Fin 2025 es ideal para ahorrar, pero también para caer en trampas publicitarias. Usa las herramientas de la Profeco, compara precios y asegúrate de que tus compras sean realmente una buena inversión.