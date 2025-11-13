Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 13 de Noviembre, 2025
Turismo

El Buen Fin: Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris lanzan descuentos en sus rutas

Durante El Buen Fin, las principales aerolíneas mexicanas ofrecen promociones en boletos de avión, con tarifas desde $1 MXN y descuentos de hasta 60%
Luis Castrejón
13 noviembre, 2025
Buen Fin

Foto: Especial

Las aerolíneas Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris se suman a la edición 2025 de El Buen Fin con descuentos y promociones en vuelos nacionales e internacionales. La iniciativa busca atraer a viajeros, medir la demanda y fortalecer estrategias financieras de cada compañía.

Promociones de Viva Aerobus

Viva Aerobus destaca por sus tarifas desde $10 MXN + Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) en rutas nacionales seleccionadas, e incluso vuelos desde $1 MXN + TUA para ciertos destinos.

Las compras deben realizarse entre 13 y 17 de noviembre de 2025, y los vuelos tienen fechas limitadas de viaje. La tarifa base no incluye equipaje, selección de asiento ni otros servicios adicionales, que podrían generar costos extra. La disponibilidad es limitada y la TUA varía según el aeropuerto.

Promociones de Volaris

Volaris ofrece descuentos de hasta 60% en la tarifa aérea y 10% adicional para miembros de su programa “vClub”.

  • Fechas de compra: 13 al 17 de noviembre de 2025

  • Fechas de viaje: del 13 de noviembre de 2025 al 31 de agosto de 2026

  • Rutas: seleccionadas nacionales e internacionales

Los descuentos aplican únicamente a la tarifa base; TUA, impuestos y cargos adicionales no están incluidos.

Promociones de Aeroméxico

Aeroméxico lanza vuelos desde $1,639 MXN en rutas nacionales y desde $4,113 MXN en rutas internacionales, con promociones válidas del 13 al 17 de noviembre de 2025.

  • Descuentos de hasta 40% usando Puntos Aeroméxico Rewards

  • Paquetes turísticos (hotel + renta de auto) con precios especiales

  • Fechas de viaje internacional: del 27 de noviembre de 2025 al 27 de mayo de 2026

Se recomienda realizar las compras únicamente en canales oficiales y revisar los términos y condiciones, ya que la disponibilidad es limitada.

