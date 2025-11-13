El Buen Fin 2025 llega a Los Cabos: prevén alza del 15% en ventas

Con el inicio de El Buen Fin 2025, que se realizará del 13 al 17 de noviembre, los comerciantes de Los Cabos anticipan un incremento de hasta 15% en las ventas, impulsados por la alta participación de negocios locales y el atractivo de las promociones que marcan el inicio de la temporada de descuentos más importante del año.

En esta edición, alrededor de 200 negocios del municipio se han sumado a la iniciativa, ofreciendo rebajas, promociones y financiamiento que buscan atraer tanto a residentes como a visitantes. A nivel estatal, se proyecta una derrama económica cercana a los 10 mil millones de pesos, equivalente al 5% del total nacional estimado durante El Buen Fin.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Los Cabos, Vicente Ruiz Piña, destacó la respuesta positiva del sector comercial y el ambiente de optimismo que se vive entre los empresarios locales.

“Se están sumando todas las plazas; más del 50% de los comercios están promoviendo lo que es El Buen Fin. A pesar de que la inscripción a nivel local fue mínima, hay muchos negocios que están ofreciendo ofertas y este programa está teniendo mucha aceptación. Se va a aprovechar el puente para que en estos cinco días se pueda contar con los mejores precios”, comentó.

En el marco de este 15º aniversario de El Buen Fin, Ruiz Piña señaló que el puente vacacional de noviembre favorecerá una mayor afluencia de consumidores, lo que se traducirá en una importante derrama económica para los negocios locales, especialmente ahora que Los Cabos atraviesa su temporada alta turística.