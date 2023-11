¿El Buen Fin tiene ofertas reales? Habitantes de La Paz responden

Llegó el Buen Fin, el fin de semana más barato del año, en el que las tiendas departamentales presumen los precios más bajos. Pero, ¿los habitantes de La Paz aprovechan este periodo de promociones?

Profeco habilita micrositio para que compares precios en El Buen Fin

CPS Noticias BCS y Tribuna de México realizó un sondeo en el interior de una tienda comercial. Si bien, no nos permitieron grabar dentro de las instalaciones, preguntamos a algunos de los compradores su opinión sobre los días del Buen Fin y si realmente es un alivio para sus bolsillos.

Para algunos, estos días son los indicados para realizar sus compras navideñas o de electrodomésticos, pero siempre buscando en diversas tiendas y comercios para tomar una decisión más acertada, así lo comentaron algunos consumidores:

Para otros, tal como nos comenta un consumidor, el Buen Fin no es muy de su agrado para realizar sus compras; aseguran que inclusive en ocasiones, a los días de este fin de semana, los costos disminuyen todavía más:

“No hemos, bueno, no me he dedicado específicamente a eso, no. No venimos a ver así específicamente al Buen Fin. No soy muy de ver precios. Por ejemplo, acabo de comprar una tele y la compré y no, no estaba en Buen Fin”, señaló.