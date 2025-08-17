Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 17 de Agosto, 2025
Internacional

Ahora evaluarán tu “buena moral” para obtener la ciudadanía estadounidense

USCIS evaluará buen carácter y aportes a la comunidad en la solicitud de ciudadanía estadounidense, no solo antecedentes penales.
Andrea Villarreal
17 agosto, 2025
Ahora evaluarán tu "buena moral" y aportes a la comunidad para obtener la ciudadanía estadounidense

Imagen generada con IA

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció que los solicitantes deberán demostrar un buen carácter moral y sus aportaciones positivas a la comunidad como parte de la solicitud de ciudadanía estadounidense, más allá de solo no tener antecedentes penales.

Esta medida forma parte de un nuevo enfoque integral, que busca evaluar a los aspirantes de manera más completa, considerando su conducta cívica, responsabilidad familiar, cumplimiento fiscal, educación y participación comunitaria.

Factores positivos que aumentan tus posibilidades en la solicitud de ciudadanía estadounidense

Entre los aspectos que USCIS valorará para determinar el buen carácter moral se incluyen:

Conductas que podrían impedir obtener la ciudadanía estadounidense

El USCIS también pondrá atención en acciones negativas, incluso si no constituyen delitos graves:

  • Delitos permanentes: homicidio, genocidio, tortura o crímenes graves.

  • Barreras condicionales: consumo de drogas, múltiples arrestos por conducir ebrio, fraude o falsas declaraciones.

  • Actos contrarios al comportamiento promedio de ciudadanos, como infracciones de tránsito reiteradas, hostigamiento o irresponsabilidad cívica.

Cómo demostrar rehabilitación y buen carácter para la ciudadanía estadounidense

Quienes tengan antecedentes o errores pasados pueden mostrar cambios positivos, por ejemplo:

Por qué este cambio es relevante para tu solicitud de ciudadanía estadounidense

El memorando oficial de USCIS PM-602-0188 indica que la medida representa un retorno a la evaluación integral previa a 1990, cuando se consideraban tanto los aspectos positivos como negativos de la vida del solicitante. La política busca valorar no solo la ausencia de delitos, sino la contribución real del aspirante a su comunidad, reforzando que la ciudadanía estadounidense es un compromiso con la sociedad.

