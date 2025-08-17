Ahora evaluarán tu “buena moral” para obtener la ciudadanía estadounidense

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció que los solicitantes deberán demostrar un buen carácter moral y sus aportaciones positivas a la comunidad como parte de la solicitud de ciudadanía estadounidense, más allá de solo no tener antecedentes penales.

Esta medida forma parte de un nuevo enfoque integral, que busca evaluar a los aspirantes de manera más completa, considerando su conducta cívica, responsabilidad familiar, cumplimiento fiscal, educación y participación comunitaria.

Factores positivos que aumentan tus posibilidades en la solicitud de ciudadanía estadounidense

Entre los aspectos que USCIS valorará para determinar el buen carácter moral se incluyen:

Participación en actividades comunitarias y voluntariado.

Cumplimiento con obligaciones familiares, como pensión alimenticia.

Historial educativo y laboral estable.

Tiempo de residencia legal en Estados Unidos.

Cumplimiento de impuestos y responsabilidades financieras.



Conductas que podrían impedir obtener la ciudadanía estadounidense

El USCIS también pondrá atención en acciones negativas, incluso si no constituyen delitos graves:

Delitos permanentes : homicidio, genocidio, tortura o crímenes graves.

Barreras condicionales : consumo de drogas, múltiples arrestos por conducir ebrio, fraude o falsas declaraciones.

Actos contrarios al comportamiento promedio de ciudadanos, como infracciones de tránsito reiteradas, hostigamiento o irresponsabilidad cívica.

Cómo demostrar rehabilitación y buen carácter para la ciudadanía estadounidense

Quienes tengan antecedentes o errores pasados pueden mostrar cambios positivos, por ejemplo:

Pago de impuestos atrasados o cumplimiento de sentencias.

Participación en programas comunitarios.

Testimonios que respalden su conducta reformada.



Por qué este cambio es relevante para tu solicitud de ciudadanía estadounidense

El memorando oficial de USCIS PM-602-0188 indica que la medida representa un retorno a la evaluación integral previa a 1990, cuando se consideraban tanto los aspectos positivos como negativos de la vida del solicitante. La política busca valorar no solo la ausencia de delitos, sino la contribución real del aspirante a su comunidad, reforzando que la ciudadanía estadounidense es un compromiso con la sociedad.