Ahora evaluarán tu “buena moral” para obtener la ciudadanía estadounidense
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció que los solicitantes deberán demostrar un buen carácter moral y sus aportaciones positivas a la comunidad como parte de la solicitud de ciudadanía estadounidense, más allá de solo no tener antecedentes penales.
Esta medida forma parte de un nuevo enfoque integral, que busca evaluar a los aspirantes de manera más completa, considerando su conducta cívica, responsabilidad familiar, cumplimiento fiscal, educación y participación comunitaria.
Factores positivos que aumentan tus posibilidades en la solicitud de ciudadanía estadounidense
Entre los aspectos que USCIS valorará para determinar el buen carácter moral se incluyen:
-
Participación en actividades comunitarias y voluntariado.
-
Cumplimiento con obligaciones familiares, como pensión alimenticia.
-
Historial educativo y laboral estable.
-
Tiempo de residencia legal en Estados Unidos.
-
Cumplimiento de impuestos y responsabilidades financieras.
Conductas que podrían impedir obtener la ciudadanía estadounidense
El USCIS también pondrá atención en acciones negativas, incluso si no constituyen delitos graves:
-
Delitos permanentes: homicidio, genocidio, tortura o crímenes graves.
-
Barreras condicionales: consumo de drogas, múltiples arrestos por conducir ebrio, fraude o falsas declaraciones.
-
Actos contrarios al comportamiento promedio de ciudadanos, como infracciones de tránsito reiteradas, hostigamiento o irresponsabilidad cívica.
Cómo demostrar rehabilitación y buen carácter para la ciudadanía estadounidense
Quienes tengan antecedentes o errores pasados pueden mostrar cambios positivos, por ejemplo:
-
Pago de impuestos atrasados o cumplimiento de sentencias.
-
Participación en programas comunitarios.
-
Testimonios que respalden su conducta reformada.
Por qué este cambio es relevante para tu solicitud de ciudadanía estadounidense
El memorando oficial de USCIS PM-602-0188 indica que la medida representa un retorno a la evaluación integral previa a 1990, cuando se consideraban tanto los aspectos positivos como negativos de la vida del solicitante. La política busca valorar no solo la ausencia de delitos, sino la contribución real del aspirante a su comunidad, reforzando que la ciudadanía estadounidense es un compromiso con la sociedad.
