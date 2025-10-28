Bugatti se vuelve viral al ser transformado en taxi de la CDMX

En redes sociales circulan imágenes de un Bugatti Chiron decorado como si fuera un taxi tradicional de la Ciudad de México.

Usuarios en las redes lo han bautizado como “el taxi más caro del mundo”, pues el Bugatti Chiron es uno de los autos más costosos y rápidos del mundo. Equipado con un motor W16 de 8.0 litros y cuatro turbos, este vehículo puede generar hasta mil 500 caballos de fuerza y alcanzar una velocidad máxima de 420 km/h. Su precio ronda los 3.5 millones de dólares.

Este modelo tan particular pertenece a un empresario mexicano, dueño del Grupo IUSA, conocido en redes como “Don Huayra”. Famoso por tener una de las colecciones de autos exóticos más impresionantes de México, quien decidió personalizar su Bugatti Chiron como si fuera un taxi chilango.

Fue el mismo dueño, quien anunció a través de sus redes “¿El taxi más rápido del mundo? No, no es IA” mostrando vídeos y fotografías del vehículo, las cuales rápidamente se volvieron virales. A su vez, comentarios en las redes han confirmado haberlo visto rodando en las calles de la CDMX.