Bulgaria vs España: horarios, canales y todo lo que debes saber para seguir las eliminatorias UEFA 2026

Este jueves 4 de septiembre de 2025, la selección española se enfrentará a Bulgaria en la primera jornada del Grupo E de las eliminatorias UEFA 2026. El encuentro se disputará en el histórico Estadio Vasil Levski, en Sofía, y se espera un duelo intenso que marcará el inicio de la campaña rumbo al Mundial 2026.

Horarios del partido

México (La Paz, BCS): 12:45 PM

España (hora peninsular): 8:45 PM

El partido podrá seguirse en México por ESPN y Disney+ Premium, mientras que en España la transmisión será en La 1 de TVE y en streaming a través de RTVE Play, ofreciendo a los aficionados acceso desde cualquier dispositivo.

La selección española, dirigida por Luis de la Fuente, llega como favorita tras su destacada participación en la UEFA Nations League, donde alcanzó la final frente a Portugal. A pesar de la derrota, el equipo ha mostrado un fútbol ofensivo y sólido, posicionándose como uno de los aspirantes más fuertes del Grupo E.

Por su parte, Bulgaria busca mejorar su rendimiento tras un inicio complicado, con solo dos victorias en sus últimos diez encuentros oficiales. El equipo local confía en aprovechar la ventaja de jugar en casa y sorprender a los visitantes, generando un duelo que promete emoción hasta el último minuto.

Entre los jugadores a seguir, España destaca por sus jóvenes talentos y figuras consolidadas que aportan experiencia y creatividad en el campo. Bulgaria, en cambio, apuesta por jugadores locales capaces de mantener la intensidad y causar impacto ante los favoritos de las eliminatorias UEFA.

Este partido no solo será clave para los primeros puntos del Grupo E, sino que también servirá para establecer la confianza y estrategia de ambos equipos rumbo al Mundial 2026. La selección española intentará reafirmar su estatus de favorita, mientras que Bulgaria luchará por demostrar que puede competir al más alto nivel.