El bullying en Los Cabos preocupa a padres; autoridades refuerzan prevención

El bullying, también conocido como acoso escolar, sigue siendo una de las principales preocupaciones de los padres de familia en el municipio de Los Cabos. La problemática se presenta sobre todo en escuelas secundarias, donde las autoridades han detectado planteles con un mayor número de reportes.

Jonathan Vargas Agúndez, director de Atención Ciudadana y Vinculación Social de la Dirección de Seguridad Pública en Los Cabos, reconoció que concentran su trabajo preventivo en estas escuelas. Explicó que brindan apoyo psicológico y emocional a los estudiantes y promueven actividades deportivas y culturales para alejar a los jóvenes de conductas antisociales.

“Efectivamente, hay secundarias que tienen un índice de reportes mayor que algunas, vamos trabajando con ellos, detectando casos, dando apoyo psicológico, emocional, apoyo de cualquier manera que podamos dar como inculcarles un deporte y una actividad cultural (…) El enfoque de nosotros es detener las causas que lo provocan de una manera en donde el niño tenga una ocupación o algún interés que lo lleve a salirse de esas conductas antisociales”, expresó Vargas Agúndez.

La Asociación de Padres de Familia en Los Cabos, a través de su presidenta Adriana López Monje, reiteró su preocupación por la persistencia del problema. Confirmó que solo en el ciclo pasado se detectaron al menos cuatro casos preocupantes, sin contar los que no se denuncian.

Vargas Agúndez añadió que enfocan sus esfuerzos en las cinco secundarias con más reportes, ubicadas en Cabo San Lucas y San José del Cabo, y que también extienden estas estrategias a escuelas de la zona norte del municipio.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.