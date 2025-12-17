¿Burbuja de IA? CoreWeave se desploma un 60% y dispara todas las alarmas

El precio de las acciones de CoreWeave cayó más del 60% desde su récord de junio, lo que aumenta el temor de que el auge de la infraestructura de IA haya alcanzado su máxima expansión. Esta fragilidad es evidente, ya que los retrasos operativos chocan con un alto apalancamiento y condiciones crediticias más estrictas.

Los inversores se centran en dos grandes riesgos principales relacionados con CoreWeave, según los informes. La empresa depende fuertemente de deuda con altos intereses para financiar la compra de chips avanzados de NVIDIA.

Esta debilidad financiera se suma a la dependencia en un pequeño grupo de grandes clientes, incluyendo a OpenAI, Microsoft y Meta, para generar la mayoría de sus ingresos. Esta situación generó una gran preocupación que se extiende a otros actores tecnológicos clave.

¿Son los problemas básicos de construcción el verdadero cuello de botella de la IA?

La confianza de los inversores se debilitó cuando colapsó la propuesta de adquisición de Core Scientific por 9 mil millones de dólares a finales de octubre. Los accionistas de Core Scientific rechazaron este acuerdo, por temor a exponerse al balance apalancado y al precio volátil de las acciones de CoreWeave.

Algunos reveses de CoreWeave surgieron de contratiempos básicos en la construcción de su infraestructura. Por ejemplo, fuertes tormentas en el norte de Texas retrasaron las entregas de capacidad informática crítica.

Estos cuellos de botella rutinarios en la infraestructura demuestran cómo se pueden interrumpir fácilmente los planes de inversión en IA valorados en billones de dólares. Además, Oracle y Broadcom también reportaron una desaceleración en el ritmo del gasto en IA.

¿Se extiende la presión del colapso de CoreWeave a los mineros de Bitcoin?

Los mineros de Bitcoin que cambiaron sus modelos de negocio hacia la computación de alto rendimiento se beneficiaron enormemente a inicios de este año. Sin embargo, la presión financiera ya se extendió por todo el ecosistema de minería de Bitcoin y IA.

Compañías como Cipher Mining e IREN han visto caer sus acciones cerca del 50% en las últimas semanas. Además, preocupa la creciente dependencia del sector de la minería de Bitcoin en la deuda para financiar su expansión.