¡Ayuda a localizarlos! Buscan a cuatro hermanitos que desaparecieron en Acapulco, Guerrero

Cuatro hermanos menores de edad, víctimas de presunto maltrato familiar, desaparecieron el pasado 17 de septiembre en el poblado Kilómetro 30, Acapulco, Guerrero.

Las autoridades de Locatel Guerrero han emitido una alerta urgente para su localización, mientras familiares y comunidades locales claman por información que permita traerlos de vuelta sanos y salvos.

Los cuatro hermanitos, todos con el apellido Olea Ramírez, fueron vistos por última vez en las inmediaciones del río que atraviesa el Kilómetro 30, una comunidad rural marcada por la vulnerabilidad social en Acapulco de Juárez.

Según reportes de autoridades y familiares, huyeron de su hogar escapando de un entorno de constante maltrato físico y emocional por parte de su padre.

Han circulado videos difundidos en redes sociales donde los menores afirman estar a salvo, pero no se ha confirmado la legitimidad del video y su paradero exacto permanece desconocido.

Señas particulares de los hermanos desaparecidos en Acapulco, Guerrero

María del Rosario Olea Ramírez, 13 años: Complexión delgada, estatura baja, ojos claros y cabello largo y lacio. Vestía blusa blanca, falda verde y zapatos negros.

Grisel Olea Ramírez, 12 años: Complexión delgada, ojos claros y nariz recta. Llevaba uniforme escolar con blusa blanca, falda verde y zapatos negros.

Jesús Gerardo Olea Ramírez, 10 años: Complexión robusta, piel morena y cabello corto. Portaba playera negra con franja blanca, short de mezclilla azul y tenis blancos.

Yoel Olea Ramírez, 8 años: Complexión delgada, ojos claros, cabello claro y ondulado. Vestía camisa blanca, pantalón azul marino y zapatos negros.

Estos detalles físicos y de vestimenta, emitidos en las fichas oficiales de búsqueda, buscan facilitar su identificación por parte de la ciudadanía.

Tras la denuncia familiar, las autoridades locales de Acapulco y el estado de Guerrero activaron los protocolos de búsqueda, mientras que Locatel Guerrero emitió las fichas de búsqueda el 20 de septiembre, difundiendo alertas en redes sociales y canales oficiales para evitar la proliferación de rumores que puedan entorpecer la investigación.

Teléfono de Localtel

Hasta el momento, no se ha reportado ningún avistamiento confirmado, pero las autoridades exhortan a la población a compartir cualquier información relevante de manera responsable.

Si has visto a estos cuatro hermanitos o tienes datos que puedan ayudar en su localización, no dudes en reportarlo a los teléfonos de Locatel Guerrero: (744) 481 1100, 744 222 2597 o 744 222 2997 o medainte la línea nacional de búsqueda: 800 008 7091.