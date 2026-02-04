Buscan que desaparición de burros en BCS detone cambios en su protección

Tras la desaparición de 15 burros rescatados en Baja California Sur, los impulsores del santuario donde eran cuidados señalaron que el siguiente paso no es solo mantener la denuncia pública, sino lograr que autoridades, organismos y asociaciones se involucren para avanzar en acciones que garanticen la protección de esta especie.

El caso se dio a conocer luego de que un grupo de burros bajo resguardo del proyecto saliera a pastar en las inmediaciones del rancho donde eran cuidados y no regresara. Días después, solo dos animales volvieron con lesiones graves, mientras que el resto continúa desaparecido, en hechos que fueron señalados públicamente como un posible robo con fines de sacrificio.

Durante una rueda de prensa, representantes del proyecto explicaron que no se ha interpuesto una denuncia formal, debido a que no cuentan con pruebas directas que permitan señalar responsables, lo que limita cualquier procedimiento legal inmediato.

“No se interpuso ninguna denuncia porque no hay pruebas, no tenemos ninguna prueba de nada, entonces, no podemos hacer una denuncia de algo que no se tiene una prueba específica. Las instancias, aun de manera legal no reconocen que el burro está en peligro de extinción, no es algo que no esté escrito en una ley (..) por eso estamos haciendo esto, queremos empezar la plática, no tenemos el conocimiento de qué exactamente tiene qué pasar, pero si sabemos que entre más personas u organizaciones que conocen lo que está pasando si podremos coordinar con alguien para poder ver alguna reforma”, expresaron Dulce Rodríguez y Jordan Gardenhire, directores generales de Baja Brewing.

Como antecedente, recordaron que en 2017 la empresa cervecera puso en marcha el programa Lolo Love como parte de sus acciones de responsabilidad social, con el objetivo de visibilizar que el burro mexicano se encuentra en peligro de extinción y contribuir, desde un proyecto local, a su protección.

Aclararon que Lolo Love no es una asociación civil ni pretende sustituir el trabajo del Estado o de organizaciones especializadas, sino sumar esfuerzos desde la iniciativa privada para generar conciencia y promover acciones en favor de la especie.

Más allá del caso particular, señalaron que la intención de hacer pública la situación es abrir el diálogo y sumar a actores con capacidad jurídica o institucional que puedan impulsar cambios en favor del bienestar de los burros, una problemática que —afirman— ocurre con mayor frecuencia de la que se visibiliza.

“Como les decía, no fue un caso aislado el de nosotros, pasa mucho, lamentablemente nos tocó ahora a nosotros, pero ojalá alguien que tenga las capacidades legales para poderlo llevar, como nos decían, con algún legislador, con las instancias correctas, lo haga pronto y en la forma en la que podamos cooperar con eso estaremos abiertos para hacerlo, es un tema que claramente nos pega en el alma, muy personal”, agregó Dulce.

En ese sentido, indicaron que la difusión del caso busca trascender la pérdida de sus propios animales y colocar en la agenda pública la necesidad de acciones concretas para la protección del burro mexicano, confiando en que la visibilización permita que el tema llegue a instancias con capacidad de generar cambios.

