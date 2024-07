Buscan frenar la pesca ilegal con nueva embarcación para vigilancia en CSL

En mayo, integrantes de la Federación de Sociedades Cooperativas Mar Azul denunciaron que pescadores han detectado que barcos atuneros y camaroneros realizan prácticas legales de pesca a aproximadamente media milla de los litorales del océano Pacífico, en la zona de Cabo San Lucas. Angulo señaló que estas embarcaciones no solo capturan atún, sino que también afectan a especies como el dorado y el marlín debido a esta actividad.

En respuesta, el Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (Fonmar) entregó una embarcación para la vigilancia y observación de los litorales de Los Cabos. Juan Javier García Davis, coordinador de pesca deportiva de Fonmar en el estado, comentó en una entrevista que esta medida permitirá monitorear y proteger mejor las áreas afectadas.

Aunque no existe un estudio científico que determine la afectación exacta de la pesca comercial, la preocupación por la depredación de las especies marinas ha aumentado entre los pescadores deportivos, quienes notan una disminución gradual en la cantidad de peces disponibles.

“Realmente un estudio científico no lo tenemos, pero nosotros los pescadores deportivos lo estamos viviendo porque ha ido en decadencia. Autoridades competentes no hacen su trabajo, no hacen estudios, no salen a la mar y realmente no levantan ese censo”.