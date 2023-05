Buscará BCS hacer historia con tiro deportivo en los CONADE 2023

El tiro deportivo está ganando terreno y seguidores en Baja California Sur, y se está buscando tener un contingente de seis tiradores que representen al estado en los Juegos Nacionales de CONADE 2023.

Flavio Márquez, coordinador de la disciplina en el municipio de Los Cabos, habló para CPS Noticias y Tribuna de México sobre los clasificados y las expectativas que se tienen en la disciplina para estos juegos.

Las fechas de inicio para los juegos CONADE 2023 aún no se han anunciado oficialmente, pero se espera que comiencen entre el 20 y el 30 de mayo. Flavio Márquez también habló de la participación de Joel Rivas y Rubén Rivas en escopeta fosa y su preparación para la competencia.

“Nos han marcado la fecha del 20 de mayo al 30 pero la convocatoria aún no ha salido y nosotros nos manejamos con esa presión de entrenamiento para esa fecha, pero hasta no tener el documento no podemos hablar de una fecha en específico”.