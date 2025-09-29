La Paz impulsa la inclusión: Anuncian la cuarta Jornada de Buceo accesible

La Jornada de Buceo Inclusivo celebrará su cuarta edición en el municipio de La Paz, Baja California Sur, consolidando a la localidad como un referente nacional en el desarrollo de actividades recreativas y deportivas accesibles. Esta iniciativa busca fomentar el deporte y la recreación para todas las personas sin distinción.

El evento se llevará a cabo el miércoles 8 de octubre en las instalaciones del Centro Deportivo Municipal (CEDEM) Guillermo “Memo” Ayón. El horario programado para esta experiencia es de 14:00 a 20:00 horas. La organización está a cargo de la Dirección Municipal de Inclusión, en colaboración directa con la Fundación Pulmo.

Éxito y seguridad garantizada

El titular de Inclusión, Fabricio Arraut, subrayó que, debido al éxito de las ediciones anteriores, un número creciente de personas con discapacidad, acompañadas de sus familiares, se han sumado a la actividad. La jornada está dirigida a quienes viven con discapacidad a partir de los 8 años de edad.

El propósito central del buceo inclusivo es derribar barreras y fortalecer la confianza de los participantes. Además, promueve la convivencia comunitaria en un entorno de respeto. Para garantizar que la experiencia sea segura, la actividad cuenta con la asistencia de buzos altamente capacitados.

Detalles de registro para la participación

Las personas interesadas en participar en esta cuarta edición tienen dos métodos para registrarse. Una de las opciones es realizar el registro de manera presencial el 1 de octubre.

Este registro se efectuará durante la Marcha por la Inclusión, la cual partirá desde el parque Cuauhtémoc hasta el kiosco del malecón de La Paz. La segunda opción es inscribirse vía telefónica, llamando al número 612 152 0687.