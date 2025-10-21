Continúa búsqueda en San Juan de la Costa tras hallazgo de fosas clandestinas: Gobernador Castro Cosío

El gobernador Víctor Castro Cosío lamentó la aparición de más fosas clandestinas en San Juan de la Costa, y aseguró que el gobierno estatal mantendrá el apoyo permanente a las labores de búsqueda encabezadas por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

“Tenemos toda la voluntad de seguir respaldando a la Comisión Estatal de Búsqueda. Lamentablemente, hay quienes se afanaron en desaparecer a víctimas de forma repudiable, pero seguiremos buscando a quienes aún faltan.”

Castro Cosío reconoció que estas prácticas, además de estar relacionadas con el crimen organizado, también involucran casos de feminicidio y desapariciones por otras causas, todas igualmente condenables. Subrayó que su administración trabaja para que el Estado nunca más incurra en actos de violencia o impunidad.

El mandatario recordó que su compromiso con la causa de los desaparecidos viene desde su cercanía con la activista Rosario Ibarra de Piedra, pionera en la lucha contra la desaparición forzada en México.

“Estoy en este movimiento de transformación gracias a Rosario Ibarra de Piedra, quien buscaba a su hijo desaparecido por el Estado. Esa práctica debe quedar desterrada para siempre.”

Finalmente, Castro Cosío reiteró que su administración seguirá reforzando el trabajo de búsqueda, atención y acompañamiento a las familias de víctimas, al tiempo que mantiene coordinación con instancias de seguridad para combatir las causas de la violencia en la entidad.

