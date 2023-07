Hasta Jalisco se extiende búsqueda de niño sustraído por su padre en La Paz

Tras separarse del padre de sus dos hijos al ser víctima de violencia familiar, Liz Cuesta volvió a La Paz junto a sus pequeños después de varios años de radicar en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Al llegar a un acuerdo con su exesposa por la custodia de los niños, el progenitor de los menores tomaba vuelos desde la Perla Tapatía con destino a la capital de Baja California Sur para visitar a sus hijos y convivir con ellos. Pero la tarde del 17 de junio todo cambió.

José Ramón “N”, el padre de los infantes, sustrajo ilegalmente al mayor de ellos de nombre Diego Nicolás, de 5 años. Bajo la excusa de que irían juntos a un partido de fútbol, padre e hijo se dirigieron al Aeropuerto Internacional de La Paz para tomar un avión de regreso a Guadalajara sin el consentimiento de la madre del menor.

Han transcurrido 17 días desde que Diego quedó retenido en Jalisco, y pese a que su madre intento dialogar con el padre para que le devolviera al menor, todo fue en vano. Liz tuvo que dirigirse a Guadalajara con el objetivo de recuperar a su hijo bajo una denuncia interpuesta ante la Unidad de Delitos contra la Familia de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en contra de quien fuera su pareja.

Liz, confía en las labores de las instituciones de justicia que enviaron agentes de investigación a Jalisco para implementar un operativo de búsqueda, y conseguir que la mujer pueda recuperar a su niño para regresar con él a la capital de Baja California Sur.

“Ya fueron a buscarlos los agentes de investigación a los domicilios donde supongo que deben estar, ya que la familia se negó a dar información, los corrieron y en la casa de él no salió nadie, entonces me imagino que está en algún otro lugar, con algún familiar que lo esté encubriendo, la verdad no sé, desconozco donde podría estar”.

La madre de Diego espera que la Fiscalía de Jalisco obligue al padre del niño a devolverlo con una orden judicial que se giró derivado de la denuncia por el delito de sustracción ilegal del menor de edad. Hasta el momento, tanto padre como hijo se mantienen moviéndose en distintos domicilios de la capital Jalisciense, pero el equipo de agentes de la PGJE les sigue la pista.

“Estamos esperando aquí en Guadalajara el apoyo de los agentes que vienen de la ciudad de La Paz, para poder hacer esto. Hasta ahorita no tengo noticias del niño, yo tengo como 4 o 5 días que no se nada de niño porque anteriormente si me lo comunicaba, pero nunca me supo pasar la dirección donde estaba mi hijo.

Sabía que estaba en Guadalajara, pero no sabía la ubicación, yo le rogaba que me lo regresara porque el niño es autista, entonces él tiene que regresar a La Paz para seguir con sus terapias y todas las recomendaciones que me indica su doctora”.