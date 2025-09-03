Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 3 de Septiembre, 2025
Seguridad

Colectivos de búsqueda piden reportar posibles restos humanos tras lluvias de Lorena

Tras el paso del huracán Lorena, colectivos de búsqueda en Baja California Sur pidieron a la ciudadanía reportar posibles restos humanos que puedan quedar expuestos por las lluvias en arroyos y cauces.
Daniela Lara
3 septiembre, 2025
Las lluvias que dejó el huracán Lorena en Baja California Sur podrían favorecer la aparición de restos humanos en arroyos y cauces, advirtieron colectivos de búsqueda en la entidad.

Las lluvias del huracán Lorena podrían favorecer la aparición de restos humanos en arroyos y cauces, advirtieron colectivos de búsqueda en Baja California Sur.

A través de la página oficial de Búsquedas San José del Cabo, la líder del colectivo, Rosalba Ibarra Rojas, pidió apoyo a la ciudadanía que vive o transita cerca de estas zonas para reportar cualquier hallazgo.

“Estas lluvias también favorecen a que muchos cuerpos que fueron enterrados en arroyos, en cauces o cercanos a estas zonas logren ser sacados por el arrastre de los mismos. Les encargamos a toda la sociedad, si miran por ahí algún tipo de osamenta característica de un humano, tómenle una foto lo más clara posible, si pueden con una referencia a un lado”, expresó Ibarra Rojas.

Explicó que una fotografía de referencia ayuda a realizar un análisis preliminar para determinar si se trata de restos humanos o de fauna. También pidió compartir la ubicación exacta para que el colectivo y las autoridades acudan al sitio.

En agosto de 2025, lluvias en la ciudad de La Paz derivaron en la localización de restos humanos. Ese hecho movilizó a autoridades y a grupos de búsqueda.

De enero a agosto de 2025, Baja California Sur registró 335 reportes de personas desaparecidas. De ellas, 118 siguen sin localizarse. Los municipios de Los Cabos y La Paz concentran el 83.8% de los casos.

