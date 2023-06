La BZRP Music Session 55 con Peso Pluma: ¿La más polémica y odiada de todas?

Bizarrap y Peso Pluma han generado gran controversia con su BZRP Music Session #55, ya que a pesar de alcanzar más de 21 millones de reproducciones en YouTube en solo 24 horas y ser destacados en las playlist latinas más importantes de Apple Music y Spotify como “Dale Play” y “Viva Latino” respectivamente, los críticos no han tardado en expresar su descontento.

Normalmente, las sesiones de Bizarrap se caracterizan ser de géneros como el Trap, Rap, Hip Hop e incluso Reggaetón, pero esta vez fue diferente, ya que el sonido se inclinó hacia el corrido tumbado. Esto no fue del agradó de muchos, especialmente a los fanáticos del argentino.

El tema ha generado desaprobación entre algunos usuarios, quienes han expresado su descontento con la calidad del tema, la participación de el jalisciense y la “falta de originalidad en comparación con otros corridos”.

Algunos afirmaron que la canción perdió por completo el distintivo estilo del productor argentino y sonó como cualquier otro corrido. Incluso sugirieron que si se eliminara la referencia al DJ en el título, no habría una diferencia notable en comparación con otras canciones del género.

Además, se realizaron comparaciones con la exitosa “BZRP Music Session #53 con Shakira”, que estableció varios récords Guinness y fue ampliamente aceptada por el público en general.

“Eso no es regional mexicano no la chinguen. Respeto a quien le guste ese género pero no es regional mexicano nada más”, “La mejor parte de la session de Peso Pluma es cuando la quitas”, “Digan lo que quieran pero ustedes saben que la nueva canción del BZRP y Peso Pluma está malísima”, son algunos comentarios negativos.