C2 de Los Cabos fortalece su tecnología y perfila expansión de vigilancia para 2026

El Centro de Control y Monitoreo (C2) de Los Cabos cerró 2025 con avances importantes en modernización tecnológica, fortalecimiento de la videovigilancia y capacitación del personal, además de perfilar una estrategia de expansión y planeación en materia de seguridad pública para 2026.

En entrevista, el director del C2 de Los Cabos, capitán Alan Oscoy, informó que durante el último año se impulsó el uso de tecnología de última generación como una herramienta clave para la prevención del delito y la atención de emergencias, particularmente en zonas urbanas y turísticas de Los Cabos.

Entre las acciones más relevantes destacó la instalación de puntos de monitoreo inteligente, equipados con cámaras de alta definición, conectividad mediante fibra óptica y sistemas de respaldo energético con celdas fotovoltaicas, lo que permite mantener la videovigilancia de manera continua incluso ante cortes de energía derivados de fenómenos naturales.

Lee más: C2 Los Cabos estima hasta mil llamadas de broma al 911 en 2025

“Han tenido casos de éxito porque tienen también forma de poder ver y hacer reconocimientos tanto la noche, no tiene visión nocturna como tal, pero sí tiene una nueva tecnología que nos aumenta la luz con la que puede emplearse para ver mejor los colores nítidos, los rostros, las personas, así tenemos casos de éxito con eso. Y entonces el alcalde, Christian Agúndez Gómez, nos pidió de favor que ese mismo proyecto que se tiene en Cabo San Lucas lo replicáramos aquí en San José del Cabo. Actualmente se están colocando 18 puntos de monitoreo inteligente aquí en San José, en la zona turística, zona turística, en el centro histórico y las zonas aledañas al centro histórico”, expresó Oscoy Cansino.

Estos dispositivos han permitido reforzar el monitoreo en tiempo real en áreas estratégicas de Cabo San Lucas y San José del Cabo, mejorar la identificación de personas y situaciones de riesgo, así como fortalecer la capacidad de respuesta de las corporaciones de seguridad pública ante emergencias.

Como parte del proceso de modernización tecnológica, el C2 de Los Cabos también incorporó tecnologías de vigilancia aérea, mediante drones de alta gama diseñados para tareas de seguridad pública, además de fortalecer la capacitación del personal en el manejo de estas herramientas y en la atención de llamadas al número de emergencias 911.

En cuanto a la proyección para 2026, la Dirección del C2 de Los Cabos informó que ya se trabaja en una nueva etapa de expansión del sistema de videovigilancia, con la meta de incrementar el número de cámaras y puntos de monitoreo en el municipio, a partir del análisis de estadísticas del 911 y la elaboración de mapas de calor que permitan identificar zonas con mayor incidencia de emergencias.

“Finalmente, queremos llegar a tener 600 cámaras para lo que termine la esta administración. Entonces, estamos trabajando para eso, para poder estudiar las ciudades, tanto San José como Cabo San Lucas, para conocer dónde podemos implementar nuevos puntos de vigilancia y monitoreo, donde podamos conocer por estadísticas de 911, hacer un mapa de calor y conocer las zonas donde tenemos mayor llamadas de emergencia para X situaciones y podemos con poner un mejor puntos de vigilancia sea por cámaras PTZ o vigilancia puntos de monitoreo inteligente”, agregó.

Este esquema busca optimizar la distribución de los recursos tecnológicos, reforzar la videovigilancia en puntos estratégicos y ampliar el uso de herramientas de atención inmediata, principalmente en zonas turísticas y de alta concentración de personas en Los Cabos.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur