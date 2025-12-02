Cabalgata Loreto-San Javier 2025: Arranque exitoso!

La alcaldesa de Loreto, Paz Ochoa Amador, encabezó el arranque de la tradicional cabalgata Loreto–San Javier 2025, una de las celebraciones más representativas del municipio y que, nuevamente, reunió a cientos de familias, jinetes y visitantes que se sumaron al recorrido rumbo a la emblemática misión de San Javier.

Desde temprana hora, la salida congregó a participantes en un ambiente de entusiasmo y arraigo cultural. En un mensaje dirigido a la comunidad, la edil agradeció la asistencia del día previo y destacó la convivencia familiar lograda durante las primeras actividades de la festividad.

“Nos vamos a Rancho Viejo para dar salida rumbo a San Javier. Los invitamos a acompañarnos y disfrutar de nuestras tradiciones… Gracias por acompañarnos el día de ayer, fue todo un éxito”, expresó Ochoa Amador, subrayando la importancia de mantener vivo este símbolo de identidad loretana.

Como parte del itinerario, los asistentes realizaron una parada en Rancho Viejo, donde se ofreció un desayuno comunitario antes de continuar con el trayecto. Más tarde, se llevó a cabo la coronación de la reina de las Fiestas de San Javier, dando paso a un animado baile popular que reunió a familias y visitantes.

El gobierno municipal resaltó que la festividad no solo fomenta la convivencia social, sino que impulsa la actividad turística y económica de la región, al atraer a participantes de distintos puntos de Baja California Sur.

La cabalgata culminará con las actividades tradicionales en la comunidad de San Javier, donde año con año se reafirma el valor histórico, religioso y cultural de esta celebración que continúa fortaleciendo el espíritu de unidad en Loreto.

