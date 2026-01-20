El Caballero de los Siete Reinos: Fecha y hora del estreno del capítulo 2

La expansión del universo de George R.R. Martin continúa con la serie El Caballero de los Siete Reinos a través de la plataforma de streaming HBO Max.

En el primer episodio, el público conoció el inicio de la historia de Dunk y Egg, con una producción basada en los relatos de George R. R. Martin. Ahora los usuarios de la plataforma de streaming HBO se encuentran a la espera del segundo capítulo

Tras el exitoso debut de la precuela, los seguidores de la saga de fantasía buscan conocer los detalles de la emisión para no perderse el avance de las aventuras de Sir Duncan el Alto y su escudero Egg, quienes protagonizan esta historia situada décadas antes de los eventos de Game of Thrones.

El segundo episodio de la serie podrá verse este domingo 25 de enero en punto de las 21:00 horas por HBO. Este tendrá una duración de 33 minutos de manera simultánea en toda América Latina, siguiendo la estrategia de lanzamientos globales de HBO.

En México, los usuarios podrán acceder al nuevo contenido a partir de las 19:00 horas (tiempo del centro), momento en el que el servidor habilitará el capítulo 2 de El Caballero de los Siete Reinos. Esta producción ha generado una alta expectativa debido a su tono más enfocado en la caballería y la justicia en comparación con las intrigas políticas de su predecesora.

La trama de este segundo capítulo profundizará en los desafíos que enfrenta el joven caballero en su camino hacia el torneo de Vado Ceniza. Los críticos han destacado que El Caballero de los Siete Reinos logra capturar la esencia de las novelas cortas de Martin, presentando una narrativa más lineal pero cargada de simbolismo sobre el honor y la supervivencia en los Siete Reinos. El elenco, encabezado por Peter Claffey y Dexter Sol Ansell, ha recibido comentarios positivos por su química en pantalla.

Contexto y antecedentes de la nueva precuela de Game of Thrones

La serie se basa en la obra “A Knight of the Seven Kingdoms”, una colección de tres novelas cortas que relatan una época de relativa paz bajo el reinado de la dinastía Targaryen. A diferencia de la serie principal, donde la guerra civil es el motor de la acción, aquí se explora la vida de los estratos bajos de la nobleza y la vida cotidiana en Westeros. Las estadísticas de audiencia de la primera semana sugieren que esta producción podría igualar los niveles de interacción de La Casa del Dragón, consolidando la franquicia en la era del streaming.

Al finalizar este episodio, restarán cuatro entregas más para concluir la primera temporada, la cual ha sido filmada principalmente en locaciones de Irlanda del Norte. La producción ya ha confirmado que la narrativa seguirá fielmente los eventos del primer relato, “El Caballero Errante”, sentando las bases para futuras temporadas basadas en “La Espada Leal” y “El Caballero Misterioso”.

