Alertan por caballo con signos de rabia en zona rural de Los Cabos

Autoridades municipales alertaron a la población de comunidades rurales al norte de la cabecera municipal de San José del Cabo , luego de que se detecte un caballo con signos compatibles con rabia, lo que representa un riesgo para la salud de las personas y otros animales.

De acuerdo con información emitida por la Dirección Municipal de Protección Civil , el avistamiento ocurrió en las inmediaciones de las comunidades de Santa Anita, El Álamo y San Pedro , específicamente sobre el camino rural que conecta hacia San Pedro. Ante esta situación, se exhortó a los habitantes de la zona a evitar transitar por el área y resguardarse en sus viviendas , como medida preventiva.

Protección Civil informó que en el lugar ya se encuentran elementos de la corporación, Seguridad Pública y Desarrollo Rural , quienes realizan el procedimiento de aseguramiento del animal , con el objetivo de evitar cualquier contacto que pudiera poner en riesgo a la población.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a no acercarse ni intentar interactuar con el caballo, ya que el contacto con un animal con posibles signos de rabia es considerado peligroso. Asimismo, se prevé que en las próximas horas se amplíe la información oficial, incluyendo la confirmación de la captura del animal y las acciones sanitarias correspondientes.

