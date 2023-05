Dos cabeñas participarán en triatlón de Ixtapa Zihuatanejo, buscando la clasificación al mundial de la disciplina

Las triatletas Saida Perales y Pamela Ávila viajarán este jueves a Ixtapa Zihuatanejo, en Guerrero, para participar en el serial federal de triatlón en México, esto con el objetivo de conseguir los puntos necesarios para ir al mundial de la disciplina.

Saida competirá en la categoría distancia olímpica, la cual es de 1,500 metros en natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros en carrera; mientras que Pamela participa en la categoría Sprint, la cual recorre 750 metros en natación, 20 kilómetros en bicicleta y 5 kilómetros en carrera.

Sobre la preparación de un triatleta, Saida Perales compartió cómo es que lleva este proceso antes de cada competencia.

En cuanto al apoyo por parte de las autoridades, Saida Perales comentó que en realidad el apoyo que reciben viene principalmente de la iniciativa privada, sin embargo señaló que el gobierno local también la ha apoyado con uniformes y traslados.

“El INDEM (Instituto del Deporte del Municipio de Los Cabos) a mí sí me ha apoyado, he ido a cuatro mundiales y si me ha apoyado en uniformes, en algo si me ha apoyado y en una ocasión para la inscripción del mundial”.