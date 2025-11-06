Cabildo de Los Cabos aprueba préstamo quirografario por hasta 330 mdp para atender gastos urgentes

En sesión ordinaria correspondiente al mes de noviembre, el H. Cabildo aprobó por mayoría un préstamo quirografario por hasta 330 mdp , con el propósito de cubrir necesidades financieras inmediatas del Ayuntamiento. La decisión estuvo acompañada del reconocimiento público de regidoras y regidores hacia el tesorero municipal, Rigoberto Arce, por su labor y por el orden administrativo impulsado por la XV Administración que encabeza el alcalde Christian Agúndez.

Durante la sesión, Arce Martínez explicó que el Congreso del Estado aprobó la modificación a la Ley de Ingresos, lo que permitió acceder a un crédito equivalente al 6% del ingreso proyectado. “ Se tuvo la oportunidad de solicitar 399 millones de pesos, pero gracias al cumplimiento de los contribuyentes podremos cerrar bien el año ”, señaló. Añadió que el préstamo quirografario por hasta 330 mdp permitirá entrar en proceso competitivo con instituciones bancarias.

El tesorero detalló que el Ejercicio Fiscal 2025 enfrentó gastos no programados por más de 399 millones de pesos , derivados del desorden financiero heredado. Entre ellos, pagos pendientes de ejercicios anteriores, juicios mercantiles, adeudos a proveedores, amparos, obligaciones federales y compensaciones laborales.

Lee más: Emprendedores y artesanos de Cabo San Lucas se capacitan en posicionamiento de marca

El alcalde Christian Agúndez subrayó que estos pagos permitirán dar certidumbre a la ciudadanía. ” Los créditos de las y los trabajadores se retuvieron pero no se pagaron. Es increíble la opacidad que llegó a tener la administración anterior ”, afirmó. Añadió que su gobierno continuará redoblando esfuerzos “ para concretar más objetivos para el bien de la comunidad ”.

Regidores de distintas fracciones reconocieron la conducción financiera del tesorero. Celestino Atienzo destacó: “ Aquí tenemos que vigilar que los recursos se manejen adecuadamente; el tesorero ha hecho un gran trabajo ”. Jesús Alberto Alvarado agregó que no debe temerse a un crédito cuando se utiliza con responsabilidad.

Por su parte, José Manuel Larumbe señaló que el manejo financiero actual ha sido “ transparente y cumplido en tiempo y forma ”. Andrés Liceaga enfatizó la diferencia entre recibir una administración con adeudos millonarios y gestionarla con responsabilidad: “ No es lo mismo la irresponsabilidad de la administración pasada que el orden que está poniendo la actual ”.

A su vez, la regidora Marbella González reconoció que el tesorero “ le ha ganado por completa su confianza ” tras el manejo de las finanzas municipales. Finalmente, el regidor Ali Flores reiteró su voto de confianza al trabajo de Arce Martínez.

Con esta aprobación, el Ayuntamiento busca fortalecer su estabilidad financiera mediante el préstamo quirografario por hasta 330 mdp , que permitirá cumplir con compromisos inmediatos y preparar el arranque del próximo ejercicio fiscal.